Que pensez-vous de ce boitier transparent pour les AirPods Pro ?

L'art de la transformation

Que pensez-vous de ces AirPods Pro avec un boitier transparent ?

Le monsieur s’était fait connaitre avec une personnalisation avant-gardiste pour l’époque :. Mais c’était bien avant que les nouvelles lois européennes ne viennent rendre ce dernier obligatoire sur les prochains iPhone . Sa première audace était partie sur eBay pour plus de 86 000 dollars ! Par la suite, il avait récidivé avec les AirPods Pro , en les dotant d'un port USB-C.Les derniers Beats Studios Buds+ l'ont peut-être inspiré carDans une de ses vidéos, il insistait sur l'absence de réparabilité de ces derniers et le manque de durabilité des produits grand public. En effet, le boîtier de charge ne peut pas être ouvert sans être totalement endommagé -faisant tout bonnement de luiC'est donc dans cette optique qu'il a utilisé. Il a ainsi imprimé les pièces, les a nettoyées avec de l'IPA et les a soigneusement séchées avec de l'air comprimé. Il les a ensuite(avec du papier de verre grain 400, 600, 800 et 1000). Pour finaliser l'esthétique, il a appliqué en aérosol un vernis transparent, qui a donné le fini légèrement mat mais toujours avec la transparence recherchée.