La nouvelle fonction des AirPods Pro 2 ne séduirait pas les bêta-testeurs d’iOS 17

Les nouveautés Audio d’iOS 17

Adaptive Audio

Conversation Awareness

les utilisateurs peuvent simplement commencer à parler et la sensibilisation à la conversation réduira le volume et améliorera les voix devant l'utilisateur, tout en réduisant le bruit de fond

Une nouvelle étude en préparation

En gros, ce mode est à mi-chemin entre le mode transparence et le mode de réduction de bruit, pour filtrer les bruits autour de vous de façon dynamique. Cela permettra d'entendre un vélo ou une voiture arriver (pratique quand on marche) tout en conservant la réduction de bruit active pour le reste.L'une des nouvelles fonctionnalités est, qui détecte lorsque l'utilisateur parle à quelqu'un pour réduire automatiquement le volume et passer en mode Transparence. D’après Apple,Au cours des derniers jours, Apple a envoyé un sondage à ceux qui ont choisi de ne pas activer la fonction.Dans l'enquête -à laquelle on peut répondre directement à partir de son iPhone - elle leur demande d'évaluer leur expérience de la nouvelle fonction de détection des conversations.(quand les personnes cessent de parler). Elle désire également connaître les préférences des utilisateurs : à savoir un contenu audio complètement mis en pause ou bien une simple réduction du volume lorsque la fonctionnalité est activée. Elle demande aussi quelles améliorations pourraient être effectuées pour rendre l’expérience plus plaisante.