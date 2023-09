Elle confond son AirPod avec une vitamine...

Pas de morale à cette histoire

Mais comment font-ils pour avaler des AirPods ?

C’est justement ce qui vient de se produire à une femme dans l'Utah aux États-Unis.C'est alors qu'elle se rend chez une amie qu'elle n'avait pas vu depuis quelques temps. En pleine discussion animée, elle ôte un de ses AirPods . Puis, on ne sait pas pour quelle raison, elle décide de prendre une vitamine. Elle l'ingère avec un peu d'eau, notant que ce dernier a du mal à passer (et oui...).Et c'est là que tout bascule (enfin pour elle, car vous aviez deviné la chute) : elle se rend compte qu'elle tient le comprimé dans la main. Elle réalise donc sa bévue, et se renseigne auprès d'amis et de médecins. Malheureusement il ne lui reste plus qu'à attendre que l'AirPod manquant passe naturellement.Elle semble toutefois fortement amusée de son aventure et a même posté une vidéo sur TikTok... On se souvient en effet de cette présentatrice de télévision britannique, Kirstie Allsoppad , qui avait tweeté en juin 2022 qu'elle venait juste d'avaler un de ses AirPod avec ses vitamines, tout en alertant ses followers de faire attention et de ne pas en faire de même.On retrouve aussi cette utilisatrice de TikTok qui a apparemmentou Bradford Gauthier , un américain vivant dans le Massachusetts...