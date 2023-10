Comment ? Des pubs dans les Podcasts d'Apple !

Des coupures pubs dans les podcasts ?

After the Whistle

Trop de pub tue la pub ?

Aujourd'hui

En effet, selon, Cupertino envisagerait de vendre quelques emplacements publicitaires à l'intérieur des podcasts qu’elle produit.avec son émission Apple News, lorsque State Farm -un regroupement de firmes actives dans les assurances et dans le secteur financier- a sponsorisé la deuxième saison.Si aucune confirmation n'a été apportée, le taux de prédiction du média est assez conséquent (grâce aux petits papiers de Mark Gurman). En tout état de cause, un tel projet montre que les podcasts créés par Apple semblent bien susciter l'intérêt d'un public, et ce, depour que la société veuille monétiser le tout.Il reste à savoir si ce type de publicités sera envoyé de façon généraliste sans ciblage particulier ou si, au contraire, les publicités seront choisies et diffusées en fonction des habitudes de chacun. Avec leur consentement bien évidemment...Cela fait de nombreux mois qu’il est question pour Cupertino de développer et mettre l'accent sur les contenus publicitaires au sein de l’App Store, mais également d’autres applications -comme Apple TV+, Plans, Apple News ou Bourse.Jusqu'à présent, le magasin de la Pomme ne mettait en lumière que des contenus spécifiques choisis par la firme californienne, mais il n’y avait jamais eu de placement payant. Les annonces de l'App Store étaient limitées aux résultats de recherche basés sur des mots-clés et aux suggestions.Avec les annonces dans l'ongletet la sectionl'App Store offrira désormais quatre options publicitaires au total et entend bien engranger quelques billets verts supplémentaires !