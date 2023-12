Vous pouvez acheter le boitier USB-C des AirPods Pro 2 séparément !

Le boitier USB-C des AirPods 2 disponible séparément

MagSafe, puce U1 et localisation précise

Retrouvez notre test des AirPods Pro 2 en vidéo

Alors que ce n'était pas possible lors de la sortie,(la première génération n'est app comaptible selon la fiche technique d'Apple).puisqu'un de nos lecteurs avait contacté le service commercial officiel d'Apple et s'est vu répondre qu'il sera envisageable de contacter le service technique et de commander le boitier seul au tarif de 109 euros , bien que l'employé avait indiqué que ce serait possible dès le 22 septembre, date de lancement du nouveau modèle.Pour rappel, outre le port USB-C et du MagSafe, ce nouveau boitier dispose(soit à partir des iPhone 11 à l'exception des iPhone SE), d'une encoche pour fixer une dragonne, ainsi qu'une certification IP54 (contre iPX4 pour la version Lightning)., mais permettra tout de même de ne pas avoir à se fendre du tarif complet si le port USB-C vous semble indispensable, si le boitier de vos AirPods Pro 2 a été égaré, ou encore s'il a rendu l'âme.