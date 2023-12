Comment ajouter un émoji à une playlist collaborative dans Apple Music

Des Tapback sur une playlist

Musique : playlists collaboratives

Introduite avec la première bêta d'iOS 17.2, retirée avec la quatrième version, il est de nouveau possible pour les betatesteurs de partager ses listes musicales, mais surtout de réagir -comme pour le Tapback d'iMessage- avec un petit émoji.Pour ajouter un petit smiley, il suffit de, puis pendant qu'une chanson est en cours, d'! On peut évidemment les changer en réappuyant sur le même titre et en changeant celui-ci.Apparues brièvement,. Le code vu par nos confrères américains indique que ce retrait serait motivé par desMais avec cette bêta, elles reprennent à nouveau leur jeu de cache-cache. Pour rappel, cette fonction devait s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.