Un nouveau firmware mystérieux les AirPods 3

Un nouveau firmware mystérieux pour les AirPods 3

Comment vérifier les version du firmware des AirPods

Réglages

Général

Informations

AirPods

Version du programme interne

Réglages

Bluetooth

Information

A chaque nouvelle connexion à l'iPhone, les écouteurs d'Apple vérifient que leur programme interne est à jour et décident (ou non) de basculer vers une nouvelle version si cette dernière est disponible. Étrangement, les AirPods 3 semblent être les seuls de la gamme à hériter d'un nouveau firmware. Sur la troisième génération d'AirPods,. Comme à son habitude pour ses écouteurs, Apple n'a pas précisé quelles nouveautés étaient réellement disponibles.Pour vérifier le firmware de vos AirPods, il suffit, l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).