Apple risque de payer un demi milliard à l'Union Européenne !

Des CGU déloyales !

conditions commerciales déloyales

Quels changements pour l'App Store ?

En effet, l'institution est en passe de clore sa longue enquête en matière de concurrence déloyale en suite d'une. On saura donc prochainement si la firme a enfreint ou pas le droit communautaire.D'après le(qui cite cinq personnes en interne), la Commission aurait retenu l'infraction et devrait annoncer une amende contre Apple au début du mois de mars. Cette dernière se monterait àEn outre, cette décision imposerait à Apple de, qualifiées de. Ainsi, elle ne pourrait plus empêcher les services de streaming de musique d'informer leurs clients de la possibilité de ne plus passer par l'App Store (et de préférer leurs propres services et plateformes.Fin janvier,. Cela inclut la prise en charge des magasins d'applications tiers : l'autorisation du sideloading, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites, et la nouvelle taxe).Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (le fameux DMA),. Pour introduire ce choix, Cupertino va proposer une toute nouvelle structure tarifaire laissée au choix des développeurs, car elle maintient son système de commission.Pour les magasins tiers, la commission va descendre de 30 à 17 % (+ 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus), contre 15 % auparavant.