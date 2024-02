Quels sont les 25 titres que vous écoutez en boucle ?

En boucle

Pour vous

Comme son nom l'indique, la playlistcontient les 25 titres que vous écoutez sans relache au grand dam de votre entourage. Elle vient s'ajouter aux autres Mix existants, le Favorites Mix, le Get Up! Mix, le Chill Mix, le New Music Mix et le Friends Mix.Pour y accéder, il faudra bien évidemment être abonné à Apple Music et se rendre tout simplement sur la première page. Le mix se trouve en première place, juste sous l'ongletavec une