Condamnation à 1,8 milliard ! Spotify ne veut rien lâcher contre Apple

Spotify, le nouveau Robin des bois européen ?

Forcément,. Dans un post de blog, la firme répond à cette issue très favorable pour elle et -comme à son habitude- ne mâche pas ses mots sur le sujet.Elle y affirme qu'Apple a, et qu'elle attend(après tout Apple a décidé de faire appel) et prévoit de continuer à faire pression jusqu'à obtenir unEn effet, la Commission européenne vient de prononcer à l'encontre d'Apple unepour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. C'est bien plus que ce pressentaient certains ! Dernièrement, il était question d'une amende se montantL'autorité estime. Il lui est notamment reproché d'avoirqui ont entravé et pénalisé des services alternatifs de streaming au profit de son propre service, Apple Music.En réponse,Elle y déplorait cette décision et. Entre autre critiques, elle n'a pas manque de relever l'absence de preuve concernant. Ou le fait que la Commission ait délibérément ignorédu streaming musical.Elle rappelle notamment que Spotify -comme toute application de lecture- bénéficie d'un statut à part et qu'elle ne s'acquitte pas de commission pour les achats intégrés, ce qui est généralement passé sous silence.En effet, rappelons que le Tribunal de l'Union européenne avait donné raison à Apple et avait invalidé la décision de 2016 de la Commission européenne, condamnant la firme à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'Irlande