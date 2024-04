Voulez-vous qu'une IA crée vos listes de lecture sur Spotify ? Bientôt sur Apple Music ?

Une IA pour créer des listes de lecture chez Spotify

Prompts

une playlist indie folk pour faire un gros câlin à mon esprit

la musique triste pour peindre des natures mortes

de la musique relaxante pour me réconforter pendant la saison des allergies

Un DJ personnel

dynamique et incroyablement réaliste

Si vous n'avez pas assez de choix dans les listes de lecture proposées par Spotify, ou que vous manquez d'inspiration au moment de concevoir vos propres listes,. Cette fonctionnalité AI Playlist est disponible en bêta pour certains utilisateurs Premium au Royaume-Uni et en Australie. Elle permet ainsi de, à l'image de ce que proposent les IA génératives ChatGPT ou DALL-E pour les textes et les images.. Il sera ainsi possible de demander, de, ou encorePour rappel, Spotify propose également à certain utilisateurs Premium dans quelques pays anglophones et depuis le début de l'année en bêtaSpotify s'appuie sur la technologie d'OpenAI et indique que l'intelligence artificielle de cette fonction DJ. Le but est de permettre à l'utilisateur de profiter d'une station de radio plus vraie que nature grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique.Spotify indique que, ajoutant qu'elle sera capable deL'iA pourra ainsi jouer sur la nostalgie en vous annonçant un titre que vous n'aviez pas écouté depuis un moment, mais que vous avez poncé à une certaine période (qu'il vous indiquera également, par exemple : "voici ce titre de pop rock que vous avez adoré à l'été 2019"). L'ensemble semble assez impressionnant dans la vidéo, et il sera possible de passer à un autre genre de musique à l'aide d'un bouton dédié si la sélection ne vous convient pas.