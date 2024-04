Un problème de volume avec vos AirPods ? Voici une solution rapide et efficace !

Une baisse de volume sur vos AirPods ?

Une solution rapide et efficace

Malgré une hygiène irréprochable,. Le problème peut même s'aggraver assez vite en les nettoyant avec un coton-tige ou une brosse à dent (dédiée de préférence, eurk). En effet, on finit souvent par pousser le cérumen derrière les grilles, et le phénomène s'aggrave alors avec le temps. Si des kits d'accessoiristes existent dans le commerce, notamment celui de Belkin, il existe une solution simple et qui s'est avérée très efficace à plusieurs reprises sur mes AirPods et ceux de mon entourage.Attention toutefois,(essayez par exemple en comparant avec un modèle neuf d'une de vos connaissances si les deux écouteurs sont touchés). En effet, cette technique peut endommager vos écouteurs si elle est mal effectuée, ou si le matériel utilisé n'est aps adéquat. De mon côté c'était assez flagrant sur les écouteurs que l'on m'a confié et sur les miens, puisque je n'utilise souvent qu'un seul écouteur pour les appels, la différence avec celui que j'utilise nettement mois souvent pouvait devenir plus que flagrante, avec une baisse du volume d'environ 80%., promis.Pour(ce qui est impossible sans les foudroyer),(le nom de la marque la plus connue commence par Pata et finit par fix, mais chut nous ne pouvons pas la nommer ici). Pour être certain de ne pas abimer les écouteurs, il faudra vous assurer que la pâte ne reste pas à l'intérieur. Il vaut donc mieux prendre un morceau neuf, et ne pas trop le malaxer afin qu'il ne chauffe pas trop (ou le placer quelques minutes au réfrigérateur).Ensuite, il suffira de, et de réitérer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus sur la pâte (changer fréquemment de pâte, ou tout du moins le morceau que vous appliquez sur la grille)., ou égal au second AirPod si vous n'en utilisez fréquemment qu'un des deux.Evidemment, il faut être un petit peu soigneux etPersonnellement, j'ai sauvé plusieurs paires de cette manière, dont certaines qui étaient prêtes à rejoindrele paradis des AirPods. Cela fonctionne sur toutes les générations d'AirPods, et particulièrement sur les trois premières dont les grilles sont plus facilement susceptibles de s'obstruer. Cette astuce s'est avérée très efficace à plusieurs reprises de mon côté, et a permis de faire durer ces appareils plus longtemps.