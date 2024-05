Un jeu mythique installé sur ce prototype d'iPod !

Un prototype destiné à la casse !

DVT

test de validation de conception

A1023

Stacker

Dans sa dernière vidéo, il monte un. On est donc sur un modèle assez avancé, portant même un numéro, qui n'a jamais été commercialisé ainsi qu'une interface personnalisée conçue par un ingénieur Apple.Notons que ce produit a étéet qu'il a été acheté auprès d'un, qui l'a vendu en l'état (pour les pièces). L'appareil n'était pas fonctionnel lorsqu'il a été acheté, mais a pu démarrer lorsque certaines pièces ont été remplacées.L'iPod tourne apparemment sousdont un dénommé. Ce dernier -qui consiste à empiler des briques tombant du ciel en les déplaçant via la molette- n'est pas sans rappeler le célèbre Tetris.Parmi les autres souvenirs, on trouve des jeux (Block0, Chopper et Klondike), u(une liste de chansons classiques qui sont lues en boucle), ce qui suggère qu'Apple a utilisé cet appareil pour tester l'autonomie de la batterie de l'iPod 3 avant sa sortie.