On en dit quoi ?



Il faut rester prudent, une pile de rendus fuités ne fait pas un produit, Samsung peut encore tout changer, le nom, les couleurs, le calendrier. Mais un casque Galaxy avec de vrais boutons de volume, un argument tout bête que beaucoup d'utilisateurs réclament depuis des années, viendrait chatouiller un AirPods Max 2 qui s'est justement contenté du strict minimum en mars dernier. Si la sortie se confirme début 2027, Apple trouvera en face un adversaire de son gabarit, et vu les 579 euros demandés par Cupertino, un peu de concurrence ne fera de mal à personne.