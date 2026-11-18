Galaxy Studio : Samsung relance un casque audio dix ans après, face à l'AirPods Max
Par Vincent Lautier - Publié le
Des rendus obtenus par SamMobile montrent le design et les commandes du Galaxy Studio, le premier casque audio de Samsung depuis plus de dix ans. Au programme, des boutons physiques, une zone tactile, du noir, du rouge, et une sortie qui accompagnerait les Galaxy S27 au début de 2027. Rien d'officiel encore, mais ce projet-là prend forme.
Samsung n'a plus aucun casque à arceau à son catalogue depuis le Level Over de 2014. Son successeur, longtemps évoqué sous le nom de code Galaxy H1, s'appellerait du coup Galaxy Studio, un nom repéré par le leaker evowizz puis déposé aux États-Unis à la mi-septembre, sans que rien ne soit encore validé définitivement. Les graphismes récupérés par SamMobile et relayés ensuite par Android Authority montrent un casque circum-aural assez classique, avec deux grandes oreillettes qui pivotent pour faciliter le rangement et au moins deux coloris, un noir et un rouge. Samsung peut encore changer le nom comme les couleurs d'ici la présentation, mais l'ensemble paraît déjà bien avancé.
Le plus intéressant dans cette fuite, ce sont les commandes. Le casque aurait un bouton dédié pour activer ou couper la réduction de bruit, deux boutons de volume logés sous les oreillettes, et une zone tactile sur les coussinets pour piloter le reste. Samsung jouerait donc sur les deux tableaux, quand l'AirPods Max garde sa molette Digital Crown et que Sony mise presque tout sur le tactile. Pour le reste de la fiche technique, il faut se contenter de rumeurs, du Bluetooth LE Audio avec le codec LC3 principalement, et toujours aucune autonomie ni le moindre prix, en euros comme en dollars, autant dire que le dossier est maigre.
Le calendrier évoqué pointe vers le début de 2027, avec une présentation qui se ferait en même temps que celle des Galaxy S27, et ce casque n'arriverait pas seul puisque la marque remuscle toute sa gamme audio en ce moment, des Galaxy Buds On à format ouvert arrivés début novembre jusqu'aux Galaxy T1 taillés pour le sport encore en préparation, le Galaxy Studio venant coiffer le tout. En face, Apple a fini par renouveler son casque en mars dernier, et l'AirPods Max 2, facturé 579 euros par chez nous, garde le design de 2020 en se contentant d'une puce H2 et d'une réduction de bruit plus efficace, un rafraîchissement un peu timide, même si le casque est excellent.
Il faut rester prudent, une pile de rendus fuités ne fait pas un produit, Samsung peut encore tout changer, le nom, les couleurs, le calendrier. Mais un casque Galaxy avec de vrais boutons de volume, un argument tout bête que beaucoup d'utilisateurs réclament depuis des années, viendrait chatouiller un AirPods Max 2 qui s'est justement contenté du strict minimum en mars dernier. Si la sortie se confirme début 2027, Apple trouvera en face un adversaire de son gabarit, et vu les 579 euros demandés par Cupertino, un peu de concurrence ne fera de mal à personne.
Un retour attendu depuis le Level Over
Samsung n'a plus aucun casque à arceau à son catalogue depuis le Level Over de 2014. Son successeur, longtemps évoqué sous le nom de code Galaxy H1, s'appellerait du coup Galaxy Studio, un nom repéré par le leaker evowizz puis déposé aux États-Unis à la mi-septembre, sans que rien ne soit encore validé définitivement. Les graphismes récupérés par SamMobile et relayés ensuite par Android Authority montrent un casque circum-aural assez classique, avec deux grandes oreillettes qui pivotent pour faciliter le rangement et au moins deux coloris, un noir et un rouge. Samsung peut encore changer le nom comme les couleurs d'ici la présentation, mais l'ensemble paraît déjà bien avancé.
Des vrais boutons et une zone tactile
Le plus intéressant dans cette fuite, ce sont les commandes. Le casque aurait un bouton dédié pour activer ou couper la réduction de bruit, deux boutons de volume logés sous les oreillettes, et une zone tactile sur les coussinets pour piloter le reste. Samsung jouerait donc sur les deux tableaux, quand l'AirPods Max garde sa molette Digital Crown et que Sony mise presque tout sur le tactile. Pour le reste de la fiche technique, il faut se contenter de rumeurs, du Bluetooth LE Audio avec le codec LC3 principalement, et toujours aucune autonomie ni le moindre prix, en euros comme en dollars, autant dire que le dossier est maigre.
Rendez-vous avec les Galaxy S27
Le calendrier évoqué pointe vers le début de 2027, avec une présentation qui se ferait en même temps que celle des Galaxy S27, et ce casque n'arriverait pas seul puisque la marque remuscle toute sa gamme audio en ce moment, des Galaxy Buds On à format ouvert arrivés début novembre jusqu'aux Galaxy T1 taillés pour le sport encore en préparation, le Galaxy Studio venant coiffer le tout. En face, Apple a fini par renouveler son casque en mars dernier, et l'AirPods Max 2, facturé 579 euros par chez nous, garde le design de 2020 en se contentant d'une puce H2 et d'une réduction de bruit plus efficace, un rafraîchissement un peu timide, même si le casque est excellent.
On en dit quoi ?
Il faut rester prudent, une pile de rendus fuités ne fait pas un produit, Samsung peut encore tout changer, le nom, les couleurs, le calendrier. Mais un casque Galaxy avec de vrais boutons de volume, un argument tout bête que beaucoup d'utilisateurs réclament depuis des années, viendrait chatouiller un AirPods Max 2 qui s'est justement contenté du strict minimum en mars dernier. Si la sortie se confirme début 2027, Apple trouvera en face un adversaire de son gabarit, et vu les 579 euros demandés par Cupertino, un peu de concurrence ne fera de mal à personne.