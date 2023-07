Apple, Tesla, puis Rivian : Sarah O’Brien suit la tendance

Sarah O’Brien

8 ans chez Apple !

Tesla du 4x4

Rivian en est encore aux premiers chapitres de son incroyable histoire, et je suis ravie de pouvoir jouer un rôle dans la narration des prochains chapitres. Rivian poursuit une mission ambitieuse, non seulement pour créer des véhicules électriques qui redéfinissent l'expérience du véhicule personnel, mais pour fournir à ses clients de véritables moyens d'éliminer le carbone des transports et d'avoir un impact réel. En aidant à faire découvrir Rivian, nous espérons inspirer les gens du monde entier à explorer de manière responsable et à préserver notre monde naturel

Le nom dene vous dit peut-être rien, mais la jeune femme estavant de migrer chez... Rivian.. Au départ, elle avait été affectée à l'iTunes Music Festival avant de rejoindre la Californie en 2012 pour intégrer les équipes de relation presse autour de l'iPhone. Elle fut égalementet de nombreux produits Apple jusqu'en 2016.(qui a finalement décidé de se passer de ses équipes de communication), elle fera un long passage chez Meta (4 ans). C'est d'ailleurs l'avis de la jeune femme qui vient de faire sa première déclaration publique :