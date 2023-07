Les voitures électriques les plus vendues en France en 2023 sont...

Les voitures électriques les plus vendues

Le classement Janvier-Juin 2023



2 - Dacia Spring - 15 083 exemplaires

3 - Fiat 500e - 12 395 exemplaires (

4 - Peugeot e208 - 12 051 exemplaires

5 - Renault Megane E-Tech - 9 488 exemplaires (

6 - Tesla Model 3 - 8 624 exemplaires (

7 - MG4 - 7 573 exemplaires (

8 - Renault Zoe - 3 897 exemplaires (

9 - Renault Twingo - 3 689 exemplaires

Déjà,, tout en restant encore loin derrière les hybrides (31,8%), mais devant le diesel (10,6%). L'essence reste évidemment en haut du podium (38%), un pourcentage assez stable depuis un an.. La Model 3 n'est que sixième, mais Tesla parvient tout de même à placer deux véhicules à plus de 40 000€ dans le top 10.. Elle est, pourtant nettement plus chère, mais particulièrement réussie -avec une bonne autonomie et des prestations techniques et technologiques encore très à la page.qui tente de résister à la baisse de prix de la Tesla Model 3 (6e) et à la percée chinoise de la MG4, déjà 7e du classement cette année., des véhicules en fin de carrière, mais qui résistent encore bien à l'assaut chinois.On remarquera la! Il faut dire que les tarifs sont aujourd'hui démesurés face à MG et Tesla, avec des prestations parfois en décalage avec les réalités du marché. Le premium peine aussi à faire du chiffre, que ce soit chez Volvo (1375 XC 40 Recharge), Mercedes (275 EQB) ou encore Nissan (172 Ariya)