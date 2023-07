VE : MG4 77kWh, SuperCharger avec CB, CyberQuad, Mustang Mach-E Rallye...

Une MG4 avec 520Km d'autonomie

10 ans de SuperCharger et un lecteur de CB

• Routes spectaculaires : découvrez nos dernières fonctionnalités sur des routes spectaculaires à travers l'Europe et apprenez à recharger lors des longs trajets

• Cinéma drive-in : Après le coucher du soleil, regardez un classique de la science-fiction en profitant du confort de votre véhicule dans l'un de nos cinémas en plein air

• Activités en famille : Venez découvrir nos châteaux gonflables, jouer à des jeux embarqués ou chanter grâce à la fonctionnalité Caraoke avec toute votre famille

Le mini Cyberquad de Tesla de retour... en Chine !

Mustang Mach-E Rally

tout terrain

La Mustang Mach-E a pris la liberté et le plaisir de la Mustang et l'a rendue exempte d'émissions. Aujourd'hui, avec la Mustang Mach-E Rally, nous offrons à nos clients la liberté de s'aventurer hors de l'asphalte et au-delà des sentiers battus

, soit 34 490€. Cela reste un peu moins cher qu'une Tesla 60kWh , qui propose une autonomie assez similaire avec une batterie pourtant plus petite et un véhicule nettement plus imposant.Autre info (encore au stade de rumeur),Cela facilitera sans doute la charge à des tiers, le constructeur anticipe aussi une obligation légale à venir aux USA et en Europe sur la nécessite de pouvoir payer par CB directement sur la borne -ce qui est, entre nous, la moindre des choses pour faciliter le paiement.Il a en effet été, sans doute à cause d'une législation trop contraignante. Nous avions pu l'essayer (ci-dessus) durant le dernier Tesla Owners Day à Clermont-Ferrand.Finalement, il fait son grand retour en Chine !Pour le moment,, mais l'on sait déjà qu'elle sera bien produite pour les USA et l'Europedéclare Darren Palmer, vice-président des programmes de véhicules électriques de Ford.