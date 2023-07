Un intérieur chic et moderne pour la nouvelle Mini

Voici l'intérieur de la nouvelle Mini

La version actuelle avec son écran 16/9 prend un petit coup de vieux

Mini OS 9 aux commandes

Hey Mini

Une autonomie en hausse pour la Mini électrique

Depuis la première génération de l'ère moderne, la Mini s'applique perpétuer la tradition en conservant les éléments iconiques, tout en les remettant au goût du jour. La prochaine génération poursuit (tant mieux) cet effort et. Si l'élément central était traditionnellement rond, l'écran restait rectangulaire et souvent d'assez petite taille par rapport à la concurrence. Avec cette nouvelle itération, la donne change avec une dalle tactile occupant toute la surface.Il sera possible en option de profiter de Car Key (le système permettant d'ouvrir et de démarrer la voiture avec un iPhone ou une Apple Watch ) et, en sus de l'affichage tête haute. Les allergiques au tout tactile seront ravis de voir que l'habitacle conserve quelques boutons physiques sous la console et de nombreuses commandes au volant (ce dernier remplace d'ailleurs la troisième branche par une bande de tissu).Les ingénieurs se sont penchés sur le système embarqué en proposant une nouvelle version tirant au mieux parti de la dalle OLED ronde afin d'optimiser l'affichage. Mini OS 9 s'appuie donc sur la version Open Source d'Android pour offrirLe mises à jour OTA seront de la partie, ainsi que huit modes d'affichage dont un mode Rétro reprenant les compteurs iconiques à fond blanc du modèle original., par exemple pour patienter pendant la recharge, et la mascotte Spike (le bulldog des pubs de la marque) fera office d'assistant virtuel que l'on convoquera grâce à la requête vocale. La version électrique proposera en sus plusieurs ambiances sonores à l'intérieur comme à l'extérieur, dont le bruit des versions John Cooper Works thermiques.Pour rappel, La nouvelle génération de Mini électrique sera produite en Chine à l'usine de Zhangjiagang proche de Shanghai (les modèles thermiques resteront assemblés en Angleterre à Oxford, et la nouvelle Countryman sera produite à Leipzig en Allemagne) en deux variantes.(environ 183ch)(environ 217ch)Les amateurs de Mini (dont je fais partie, avec déjà quelques modèles à mon actif) devraient donc retrouver, un confort de suspension plus que ferme qui fait partie intégrante de la signature, et un volume de coffre réduit, mais pourront tout de même compter surLe constructeur annonce(WLTP),(135 kW et batterie de 32,6kWh). L'autonomie n'atteindra donc pas celles des ténors du marché, mais l'amélioration serait tout de même très nette. Les premières Mini Cooper E et SE seront produites à partir de novembre 2023 et BMW devrait dévoiler les tarifs d'ici là, certainement à l'occasion de la présentation officielle qui devrait avoir lieu au salon de Munich.