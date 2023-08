Charge rapide : Ionity baisse ses prix en France et en Europe !

Ionity baisse ses prix en France

Ionity toujours leader en Europe

dès aujourd'hui, avec une réduction de 10 centimes par rapport à la dernière remise à plat de ses offres. Le prix du kilowattheure pour le tarif(hors abonnement) baisse de 0,10 euros par kilowattheure en France et dans d’autres pays pour les bornes ultra rapides (350kW).L'abonnement IONITY PASSPORT offre d'autres réductions : pour un abonnement mensuel de 11,99 euros, le prix du kilowattheure (kWh) est 0,20 euros de moins que le tarif IONITY DIRECT en vigueur dans tous les pays desservis par IONITY.Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus,. En réalité, Ionity s'aligne sur ses concurrents (Total, Electra, Fastned...) dont les tarifs tourent désormais autour de 60 centimes du kWh (hors abonnement)., et un peu moins de 20€ pour 50kWh (MG4, Megane E-Tech, ID.3...) avec un abonnement. Sans abonnement, il faudra plutôt tabler entre 30 et 40€ -mais il est possible de souscrire pour un seul mois, donc ce dernier est amorti assez rapidement (après 1 ou 2 charge).Précisons que si, le constructeur n'a pas encore ouvert tous ses services à la concurrence, seule une petite partie accueille les véhicules non-Tesla.Abri contre les intempéries, poubelles, zones de pic-nic, SAV plus réactif... le nombre de borne tend également à la hausse pour chaque stations. A ce petit jeu, Ionity n'a pas toujours la part belle, même si les dernières ouvertures (comme à Mornas, près d'Avignon) tentent d'inverser la tendance.