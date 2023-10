Tesla Owners Day : la nouvelle Model 3 en exlu et un podcast inédit avec Cédric Ingrand !

club

La nouvelle Tesla Model 3

Rouge Ultra

De nombreux exposants et partenaires

Les "Doigts dans la pris" avec Cédric Ingrand

Un épisode exceptionnel aujourd’hui, surtout parce qu’il n’est pas enregistré en studio. Les Doigts Dans La Prise est à Beaune, capitale des vins de Bourgogne, et surtout pour une journée épicentre du monde de la mobilité électrique en France, à l'occasion du Tesla Owners Club Day. L'occasion de voir de près la nouvelle version de la Tesla Model 3, mais aussi de se parler de toute l'actualité du véhicule électrique, avec Didier Pulicani, de Mac4Ever, mais aussi avec Fabien Sturni, Président du Tesla Owners Club France, et Alexis Marcadet, co-fondateur de Revolte, un spécialiste de la réparation des batteries de véhicules électriques.

