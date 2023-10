La formation "débutant voiture électrique" de Weelyke est à 49€ jusqu'à ce soir !

Une formation par un spécialiste de l'électrique

Ce programme d'accompagnement vous permettra de maîtriser à 100% l'écosystème de la voiture électrique et de devenir un expert en un temps record ! 🚀

La formation en détails

Faire des économies : Découvrez comment les voitures électriques peuvent non seulement réduire votre empreinte carbone, mais aussi vous faire économiser sur le long terme grâce à leur faible coût d'utilisation.



Augmenter l'autonomie : Apprenez comment améliorer l'autonomie grâce à des options indispensables, et maîtriser les facteurs pouvant l'impacter.



Charger en toute simplicité : Nous vous guiderons pour trouver des stations de recharge, planifier vos trajets, réduire vos temps de recharge et charger votre voiture électrique en toute sécurité.



Prendre soin de votre batterie : Comprenez comment fonctionnent les batteries et comment réduire sa dégradation.



Réduire l'empreinte carbone : Explorez les raisons pour lesquelles les voitures électriques sont une solution plus propre et plus durable, et découvrez comment vous pouvez contribuer à la préservation de notre planète.



Gagner du temps : Nous avons soigneusement regroupé toutes les connaissances clés sur les voitures électriques, de l'achat à leur utilisation quotidienne.

Tarifs et promo

Heureusement, les journalistes, YouTubers et spécialistes des véhicules à batterie sont là pour vous aider ! C'est le cas denous certifie ce passionné de l'électrique que l'on connait bien. En effet, Charles a fait partie de l'équipe ayant battu le record de traversée de l'Europe en véhicules électrique Voici lede la formation en ligne :