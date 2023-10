Voici le concept Shane : un aperçu de la voiture du futur ?

Voici le concept Shane

Le véhicule du futur ?

. C'est en tout cas ce qu'imagine Shane Chen, l'inventeur de l'Hoverboard Hovertrax en 2012 (depuis copié à outrance malgré les nombreux brevets déposés), avec ce concept portant son nom. Le Shane est un véhicule électrique disposant de deux roues et mettant à profit des capteurs et gyroscopes pour proposer une stabilisation dynamique.Comme vous pouvez le constater dans la vidéo de présentation du concept ci-dessus,et capable d'accueillir 5 passagers ainsi que leurs bagages.Les deux roues peuvent se déplacer le long du châssis afin d'amortir les freinages et les accélérations. Mieux,, à l'image des gyropodes et hoverboard chers à l'inventeur, ce qui permettrait de simplifier grandement certaines manœuvres.Bien entendu,. Ainsi, aucun système permettant de prendre le contrôle du véhicule n'est visible, à part un intrigant élément violet au centre, qui semble inaccessible depuis les places avant. Le concepteur du Shane mise certainement sur la conduite totalement autonome pour régler ce souci. S'il n'y en a que deux, les roues sont gigantesques, environ la taille d'un homme, avec une surface plane qui offrirait certainement une énorme prise au vent.