Nouveau record pour la Rimac Nevera qui prend 275km/h...en marche arrière !

Rimac Nevera : la briseuse de records

Plus de 275 km/h en marche arrière

Laurence

La firme croate Rimac détient désormais 55% de Bugatti, ce qui permet d'envisager de nouveaux monstres électriques portant le blason légendaire français, maisLes challenges qu'affronte la voiture électrique sont habituellement plus traditionnels,(qui développait tout de même 1 914 ch mais n'avait pas été modifié pour l'occasion à part la suppression de la limite de la vitesse maximum fixée en usine à 352 km/), ou encore(collant 8s à la Porsche 918).Détenant une véritable ribambelle de records,, détenu jusque-là parCaterham avec un poil plus de 165 km/h.S'il avait fallu inverser la boite de vitesse sur la Caterham,, la conception de, l'œil rivé sur le rétroviseur. Le pilote Goran Drndak a donc mis à profit son talent et des nerfs d'acier pour accrocher cette nouvelle médaille à son palmarès. L'expérience a certainement été incroyable à bord avec une route qui défile à une vitesse hallucinante dans le mauvais sens, et la possibilité de s'offrir un magnifique crash au moindre faux mouvement.En effet,et si la voiture a été conçue pour l'exercice, les ingénieurs ont imaginé les appendices aérodynamiques pour l'autre sens. L'équilibre de la voiture devait donc être malmené, tout comme l'aurait été l'estomac d'un quidam assis sur le siège passager. Rimac vient peut-être d'inventer l'expérience la plus flippante qui soit pour ceux qui souffrent du mal des transports.