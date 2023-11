Tesla Cybertruck dévoilé ce soir : comment suivre la keynote et à quelle heure ?

3 ans d'attente pour un gros 4x4 électrique

Quel prix ? Disponible en Europe ?

Les spécifications du Tesla CyberTruck

• Longueur totale : 5,66m

• Largeur : (sans rétroviseurs) : 2,02m

• Hauteur : (réglage moyen) : 1,79m

• Empattement : 3,6m

• Poids avec Double moteur : 3025Kg

• Poids avec Tri-moteur : 3125Kg

• Capacité de remorquage : 4989Kg

• Poids maximum à la fourche d'attelage : 503 Kg

• Longueur de la benne: 1,8m

• Largeur de la benne: 1,29m

• Volume du Frunk : 201L

• Poids dans le frunk : 190Kg

Pour suivre l'événement, il fautSans grande surprise,pour promouvoir son propre service X (ex Twitter), malmené par la presse et les annonceurs Il faut dire que, sans réelle garantie de le recevoir un jour. L'air de rien, cela a permis à Tesla de(Oui, j'ai pris une réservation... mais pour le tester en exclusivité quand il arrivera en Europe !)On l'aime, on le déteste,(comme la DeLorean) et ses formes taillées à la serpe semblent tout droit tirées d'un film de science fiction. Des versions noires ou avec du covering sont apparues ces dernières semaines, sans que l'on sache s'il s'agira d'une option proposée à la commande.Pourtant, Tesla arrive un peu tard :, il semble que seule une grosse dizaine de modèles soient prêts à être livrés ce soir.Il est même probable que les premières modèles avoisinent plutôt les 80 000 à 100 000$ !En Europe,, à cause de ses dimensions hors-norme. Avec un poids à vide autour de 3 tonnes, voire même un peu plus suivant les versions, cela laisserait assez peu de marge pour le chargement, sauf à posséder un permis poids-lourd., comme la vitesse de charge, la taille des batteries (pas sûr), l'autonomie réelle, le V2L, la plateforme électrique, les moteurs, les capacités off-road... et peut-être même quelques surprises !Pour rappel, voici lesEnfin, si les gros 4x4 électriques vous intéressent, n'hésitez pas àque l'on a pu tester cette année :