Des problèmes de charge sans-fil en voiture avec l'iPhone 15 ? iOS 17.2 arrive bientôt !

Seulement chez Chevrolet, Cadillac, et Buick ?

Après les problèmes avec BMW qui désactivaient la puce NFC de ces appareils (peu présentes en Europe, cela dit), pour qui la charge ne fonctionnerait... tout simplement pas.Les constructeurs annonçaient à leurs clients travailler sur le problème,cette fois (Apple corrige un truc chez BMW, et voilà que ça déconne ailleurs ?). Bref, difficile à dire si les bugs sont résolus pour l'instant, car on manque de recul et iOS 17.2 n'est pas encore disponible en version finale.Si cela peut vous rassurer,. Chez Tesla, l'appareil semble même se charger de façon plus efficace que les précédents modèles, qui avaient tendance à se déconnecter de la charge à la moindre bosse ou dès que le positionnement n'était pas idéal.A noter que: trop épaisse, l'aimant est parfois trop loin du chargeur, surtout s'il y a une protection supplémentaire du côté du véhicule. Celle en tissus FineWoven d'Apple est plutôt fine et son dos tient assez bien sur le caoutchouc des chargeurs.