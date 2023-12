Une borne de recharge rapide sur quatre est en panne !

Combien de bornes de recharge en France ?

Des prix qui font le yoyo

lente

1 borne rapide sur 4 est en panne !

Une grande disparité

Il s'agit d'unet également la répartitions de ces derniers. Rappelons à juste titre que la France s'est récemment hissée en tête des pays les plus développés sur le segment de la recharge, même si tout reste à faire -comme vous pouvez le voir dans nos différents tests de véhicules électriques Si le chiffre peut paraitre élevé, cela ne représente finalement. C'est encore trop peu, surtout pour les bornes lentes (parking, supermarché, village...).Plus préoccupant encore,Les opérateurs de mobilité ont largement fait baisser les tarifs sur autoroute, alors même que les bornes de villes (en courant alternatifs) proposent des tarifs de plus en plus délirants, surtout avec le roaming des différents badges.Récemment, l'UFC-QueChoisir dénonçait d'ailleurs le manque de lisibilité des tarifs ainsi que le grand écart des prix suivant les opérateurs et les cartes utilisées. Il nous arrive très souvent de payer une chargesur une petite borne de parking, plus chère que sur autoroute avec la charge rapide !Autre source de préoccupation,. En moyenne, par exemple, les bornes dont la puissance est supérieure à 150 kW étaient disponibles, en novembre 2023, que 74 % du temps -un vrai scandale !Il y a un an, ce chiffre était pourtant de 85% En pratique, on constate en effet qu'il estsur les 5 ou 6 de disponibles sur autoroute. Pour avoir discuté avec un réparateur chez Ionity lors d'un de mes reportage, l'homme me confiant que les bornes pouvaient parfois rester plus de 10 jours sans intervention ! Parmi les pannes les plus courantes, il évoquaitqui nécessitaient une intervention physique.En effet, il vaut. La densité de borne varie quand-même du simple au double !On s'étonne d'ailleurs de voir certains axes (comme l'A6/A7) proposent, tandis que sur d'autres voies rapides (comme l'A40 ou l'A71/75), il est indispensable de prévoir son trajet !