Car Key : une fonction trop rare réservée aux modèles haut de gamme !

Car Key d'Apple peine à séduire !

Car Key sur la Lotus Emeya

Retrouvez notre test en vidéo de la BMW i4 40 compatible Car Key

L'annonce de Car Key par Apple en 2020 laissait espérer l'adoption rapide de cette fonction par les constructeurs, mais la réalité est tout autre, et. En effet, les constructeurs ayant franchis le pas se comptent sur les doigts d'une main avec seulement quelques véhicules chez BMW, Mercedes, Hyundai/Kia/Genesis et BYD.Pour rappel, la technologie d'Apple. L'utilisateur peut ensuite partager la clé numérique stockée dans l'App Cartes avec jusqu'à 16 personnes et leur accorder des droits différents (par exemple limiter l'usage à l'ouverture de la voiture, mais interdire le démarrage). Sur le papier, la fonctionnalité est alléchante et semble un ajout évident à l'arsenal futuriste des voitures électriques, surtout que la sécurité du système semble assez solide pour un usage serein (rien n'est inviolable, y compris la clé physique traditionnelle), mais encore faut-il dénicher un véhicule qui la prend en charge.La courte liste des constructeurs ayant adopté Car Key va pouvoir compter une nouvelle ligne avec l'arrivée de la fonction sur les Lotus Emeya., et une mise à jour devrait permettre d'en profiter sur les véhicules arpentant déjà les routes.. Apple a bien tenté au début de l'année dernière de simplifier l'ajout de cette fonction pour les constructeurs grâce à une App dédiée, sans grand succès pour le moment, il faut bien l'avouer. Espérons que la fonction Car Key soit proposée à l'avenir sur des véhicules plus abordables, et, pourquoi pas, que pouvoir ouvrir et démarrer sa voiture avec un iPhone ou une Apple Watch devienne la norme dans quelques années, permettant par exemple de partir sereinement à la plage en ne portant que sa montre au poignet.