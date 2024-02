Une première image du Rivian R2, officiellement prévu pour l'Europe

Rivian R2, officiellement prévu pour l'Europe

Le R2 est notre tout nouveau véhicule électrique conçu pour le marché international, et nous le dévoilerons pour la première fois le 7 mars. Si vous découvrez Rivian, vous pourrez en savoir plus sur notre conception des véhicules en découvrant les modèles R1T et R1S, les véhicules d’aventure électriques qui ont tout changé. [...] Dans un premier temps, les réservations seront limitées aux États-Unis et au Canada. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour être les premiers à être informés de l’ouverture des réservations en Europe.

Une première image du Rivian R2 ?

Notre essai complet du Rivian R1S

Même si les dimensions du R1 n'étaient pas si différentes de certains gros pick-up déjà disponibles chez nous (Dodge RAM, Ford Ranger...), il souffre, avec une largeur souvent compliquée pour nos parkings pensés pour des véhicules plus compacts.. On y apprend notamment que si les USA et le Canada seront servis les premiers, le Vieux Continent aura bien droit à ses réservations :(heure d’Europe centrale).En marge de la présentation,. On y aperçoit un clone du R1, mais dont les dimensions semblent revues à la baisse, comme on le sous-entendait :, au Sud-Est de la ville. Sur le papier, cela correspond effectivement aux demandes récentes de brevets, sans pour autant perdre ce qui a a fait l'essence du constructeur -comme ses formes très carrées, et sa signature lumineuse emblématique :Parmi les petites différences avec le R1S, on notera. C'est en effet plus pratique lorsqu'on se gare le long des routes, sur les chargeurs publics par exemple.