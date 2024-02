Tesla va enfin réduire la consommation de son mode sentinelle (surveillance)

Jusqu'à -10% par jour !

Le problème, c'est que ce système consomme beaucoup, beaucoup trop même ! Suivant les lieux de passager,, qui a parfois besoin d'énergie pour réchauffer un peu les accumulateurs. D'ailleurs, chez Tesla, on conseille de laisser la voiture branchée si l'on s'absente de longues périodes, afin d'éviter que le niveau de batterie ne descende trop bas -en endommage tout le pack., quand d'autres parviennent à maintenir leur niveau de batterie sur plusieurs semaines.Pourquoi une telle consommation ? C'est simple,, ce qui active l'ensemble du système multimédia... et donc, consomme vite quelques centaines de Watts. Imaginons que l'ordinateur consomme environ 400W, cela donne 8 kWh par jour... soit 10% de la batterie !, très bientôt donc ! L'info provient de Drew Baglino, lede Tesla, il s'agit donc d'une information bien officielle.pour simplement laisser activé ce mode de surveillance ! On parle de Ghw consommées, souvent pour rien.Cela étant, on ne compte plus, arrêtés grâce à ce système. Beaucoup savent aussi maintenant que les Tesla vous filment si vous vous approchez d'un peu trop près,