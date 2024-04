Maserati GranCabrio Folgore : un cabriolet électrique décoiffant de 830ch !

GranCabrio Folgore

seulement

les onduleurs au carbure de silicium pour mieux canaliser l’énergie et améliorer les performances

Les routes de prédilection de la Maserati GranCabrio Folgore

Il y a de la place pour 4 à bord de la GranCabrio Folgore

Jusqu'à 447km d'autonomie

Après sa toute première voiture électrique, la GranTurismo Folgore (coup de tonnerre ou éclair dans la langue d'Alain Prost) dévoilée en 2022,. Le choix d'une capote en toile permet à la belle de conserver les lignes sculpturales du coupé, mais les divers renforts font grimper le poids de 2260kg pour le coupé électrique Folgore (et1795kg pour la V6 biturbo Trofeo) à 2340kg.Toutefois, là où la Trofeo thermique affiche 557ch,(1 à l'avant et 2 à l'arrière)(610kW). Maserati indique avoir puisé dans la technologie de la Formule E pour ses Folgore, notammentLe constructeur évoqueCela reste moins rapide que la GranTurismo Folgore (2,7s et 325km/h) ou que la Tesla Model S Plaid (2,1s et 322km/h), mais vous pourrez sentir le vent caresser votre doux visage, et cela n'a pas de prix. Les ingénieurs ont fait en sorte que l'ouïe soit tout de même à l'honneur en émettant via le système audio embarqué le son iconique d'un V8 de la marque. Certains apprécieront l'attention, et d'autres pourront trouver cela un peu trop factice (mais cet artifice reste tout à fait optionnel).Ce nouveau cabriolet affichant la large bouche prête à avaler goulument le bitume et le fameux trident dispose. Il ne faudra donc pas compter sur de longs trajets sur autoroute sans devoir recharger, surtout avec une semelle un peu lourde, mais cette voiture sera très certainement plus à l'aise sur la Riviera afin de passer avec classe d'un restaurant à une soirée mondaine, le tout en laissant le vent ajuster la coiffure des occupants.Si le temps n'est pas de la partie, ou si vous n'êtes pas d'humeur à cruiser cheveux au vent,. Au premier rayon de soleil, la toile s'effacera en seulement 14 secondes.La GranCabrio Folgore profite de son architecture 800V et d"'une recharge à 270kW pour(dans les meilleures conditions et sur une borne 800V). Il sera également possible de récupérer de quoi faire 100km en 5 petites minutes. L'équipement se veut luxueux et le pilote pourra compter sur une dalle principale tactile de 12,3 pouces avec un système s'appuyant sur Android Automotive (compatible CarPlay et Android Auto), un second écran de 8,8 pouces et un combiné numérique de 12,2 pouces derrière le volant, un affichage tête haute, une conduite autonome de niveau 2, un planificateur d'itinéraire et une caméra 360 degrés.Nul doute queet qu'il sera envisageable de se configurer un modèle répondant parfaitement à vos goûts, tant que le budget suis, bien évidemment. Reste savoir si les finitions seront à la hauteur du blason.Si vous êtes séduits,. En effet, Maserati ne donne pas encore les tarifs (il faudra certainement compter plus de 200 000 euros) ni la date du lancement officiel.