Citroën ë-C3 Aircross : 7 places, électrique, mais à l'autonomie ridicule ?

Citroën ë-C3 Aircross : 7 places électrique

plus sécurisante en roulage, facilitant l’accès à bord et favorisant une position de conduite en hauteur qui permet une meilleure vision.

Une autonomie ridicule ?

Après l'annonce de l'ë-C3 , voilà que la marque aux chevrons décline sa petite citadine, avec une version électrique qui s'annonce déjà décevante.On peut aimer ou non le look,, une première sur le segment, tout en restant compact pour rester pratique et agile., tout comme les multiples renforts qui ornent la carrosserie, résolument tournée vers l'aventure. Pas de version 4x4, mais une garde au sol rehaussée,Surtout,afin de conserver un prix contenu et de réutiliser les pack déjà produits sur le reste de la gamme électrique du groupe. L'autonomie d'une telle capacité tourne autour de 400Km chez ses cousines.Si sur une ë-C3 à vocation citadine,, qui sera majoritairement la seule voiture du foyer. Malgré l'abondance de bornes sur les autoroutes des vacances, une telle autonomie oblige à charger tous les 150 à 200Km grand maximum et chargé à 100%.C'est d'autant plus déconcertant que-rarement au dessus de 100 KW. Par ailleurs, les moteurs (encore inconnus ici) sont également assez gourmands à haute vitesse dans le groupe, ce qui n'augure rien de bon pour la consommation sur autoroute.: les plus modestes devront charger plus souvent et plus longtemps, tandis que les plus aisés auront droit de circuler vite, en limitant des temps de charge... et les coûts qui vont avec ! Imaginez si une Twingo consommait plus qu'une Porsche et offrait moins d'autonomie... le monde à l'envers !