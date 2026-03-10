Le FSD de Tesla fonce dans une barrière de passage à niveau
Une Tesla Model 3 en mode Full Self-Driving a traversé une barrière de passage à niveau abaissée près de Los Angeles, à 37 km/h, sans même tenter de freiner. La vidéo dashcam, publiée sur Threads par le conducteur est devenue virale.
Une Tesla à 37 km/h droit dans la barrière
La scène s'est produite le 8 mars près de West Covina, en Californie. Laushi Liu roulait en mode FSD quand sa Model 3 a approché un passage à niveau dont les barrières étaient déjà abaissées et les feux clignotants allumés. Le système n'a rien détecté : pas d'alerte, pas de ralentissement, pas de tentative d'évitement. La voiture a foncé droit dans la barrière à environ 37 km/h. Le conducteur a fini par appuyer sur le frein, mais trop tard pour éviter l'impact. Il a publié la vidéo dashcam sur Threads avec le commentaire
Tesla FSD almost killed me today.
Les barrières de passage à niveau se trouvent pile à la hauteur des caméras frontales de la Tesla, ce qui pourrait expliquer pourquoi le système ne les a pas identifiées comme un obstacle.
Plus de 40 incidents signalés aux passages à niveau
Ce n'est pas un cas isolé. NBC News a documenté plus de 40 signalements similaires sur les réseaux sociaux, et a interviewé six conducteurs Tesla qui ont rencontré des problèmes avec le FSD aux passages à niveau. Quatre d'entre eux ont fourni des preuves vidéo.
Dans un cas en Pennsylvanie, une Model 3 en mode FSD s'est retrouvée directement sur les voies ferrées et a été percutée par un train. Les occupants avaient eu le temps de sortir du véhicule. Les sénateurs Ed Markey et Richard Blumenthal ont demandé à la NHTSA d'ouvrir une enquête spécifique sur le comportement du FSD aux passages à niveau.
La NHTSA attend toujours les données de Tesla
Côté régulateur, la NHTSA a lancé une enquête en octobre 2025 sur 2,88 millions de Tesla équipées du FSD, après avoir recensé 58 incidents dont 14 accidents et 23 blessés. Le nombre de violations documentées est depuis monté à 80. L'agence a demandé à Tesla de fournir des données détaillées sur chaque incident : vidéo, données de l'enregistreur d'événements, version du logiciel FSD et alertes éventuelles au conducteur, le tout sur une fenêtre de 30 secondes avant chaque infraction.
On en dit quoi ?
Compliqué comme situation. La veille du jour où Tesla doit remettre ses données aux régulateurs américains, une vidéo montre exactement le type de situation sur lequel l'agence enquête. Et quand on voit que les barrières de passage à niveau tombent pile dans l'angle mort des caméras de la Model 3, on se dit qu'il y a peut-être un problème de conception que le logiciel seul ne pourra pas régler. Affaire à suivre donc !