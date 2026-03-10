Le FSD de Tesla fonce dans une barrière de passage à niveau

On en dit quoi ?



Compliqué comme situation. La veille du jour où Tesla doit remettre ses données aux régulateurs américains, une vidéo montre exactement le type de situation sur lequel l'agence enquête. Et quand on voit que les barrières de passage à niveau tombent pile dans l'angle mort des caméras de la Model 3, on se dit qu'il y a peut-être un problème de conception que le logiciel seul ne pourra pas régler. Affaire à suivre donc !