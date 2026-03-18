Le Tesla Roadster repoussé à fin avril. Vous y croyez, vous ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk vient d'annoncer sur X que le nouveau Tesla Roadster sera
Sur X, Musk a écrit que la présentation du Roadster aura lieu
Le premier prototype du Roadster a été montré en novembre 2017. À l'époque, Tesla annonçait une production pour 2020. Ça ne s'est pas fait. La date a glissé vers 2022, puis 2023, puis 2024, puis 2025. Et nous voilà en 2026, toujours au stade de la "présentation". Les spécifications d'origine sont toujours là : 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, 1 000 km d'autonomie et un tarif de départ à 200 000 dollars, 250 000 pour la série limitée des fondateurs. Il y a même un "pack SpaceX" avec des propulseurs à gaz froid qui descendraient le 0 à 100 km/h sous la barre de 1,1 seconde. Huit ans après, ces chiffres n'ont toujours pas été validés sur route.
Des offres d'emploi récentes de Tesla mentionnent du
Elon Musk et les dates de sortie à rallonge, ça n'est pas nouveau. Le Roadster, c'est quand même le cas le plus extrême : neuf ans entre le prototype et ce qui pourrait être la version définitive. On va attendre encore un peu pour s'emballer.
probablementprésenté fin avril. La date du 1er avril, fixée lors de la dernière assemblée des actionnaires, n'est déjà plus d'actualité. On parle quand même là d'un véhicule annoncé en 2017, qui a raté toutes ses fenêtres de lancement depuis, et dont certains réservants attendent toujours un remboursement après sept ans.
"Probablement" fin avril
Sur X, Musk a écrit que la présentation du Roadster aura lieu
avec un peu de chance le mois prochainet que la voiture sera
d'un tout autre niveau. Le choix des mots n'a échappé à personne : quand Musk lui-même reste prudent sur ses propres dates, on imagine bien que rien n'est gravé dans le marbre. La date du 1er avril avait été choisie en toute connaissance de cause lors de l'assemblée des actionnaires de fin 2025, Musk avouant que ça lui laissait
une porte de sortie puisqu'il pourrait dire qu'il plaisantait.
Des promesses qui datent de 2017
Le premier prototype du Roadster a été montré en novembre 2017. À l'époque, Tesla annonçait une production pour 2020. Ça ne s'est pas fait. La date a glissé vers 2022, puis 2023, puis 2024, puis 2025. Et nous voilà en 2026, toujours au stade de la "présentation". Les spécifications d'origine sont toujours là : 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, 1 000 km d'autonomie et un tarif de départ à 200 000 dollars, 250 000 pour la série limitée des fondateurs. Il y a même un "pack SpaceX" avec des propulseurs à gaz froid qui descendraient le 0 à 100 km/h sous la barre de 1,1 seconde. Huit ans après, ces chiffres n'ont toujours pas été validés sur route.
Pas de production avant 2027
Des offres d'emploi récentes de Tesla mentionnent du
développement de concept, ce qui veut dire que le véhicule est encore à un stade très précoce. La production ne démarrerait que 12 à 18 mois après la présentation, soit entre mi-2027 et fin 2027 dans le meilleur des cas. Et pendant ce temps, des réservants qui ont versé jusqu'à 250 000 dollars en 2017 ou 2018 attendent toujours. Sam Altman, le patron d'OpenAI, fait partie de ceux qui ont eu du mal à récupérer leur acompte de 50 000 dollars après plus de sept ans d'attente.
On en dit quoi ?
Elon Musk et les dates de sortie à rallonge, ça n'est pas nouveau. Le Roadster, c'est quand même le cas le plus extrême : neuf ans entre le prototype et ce qui pourrait être la version définitive. On va attendre encore un peu pour s'emballer.