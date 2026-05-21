Tesla jette l'éponge en Inde

On en dit quoi ?



Quand un constructeur de cette taille passe dix ans à se battre sur des droits de douane sans rien obtenir et sans avancer, et qu'en plus le marché n'est pas là, il faut efefctivement jeter l'éponge. Peut-être que la marque se ravisera si un modèle plus accessible venait à effectivement voir le jour, mais d'ici là, Tesla avancer sans l'Inde.