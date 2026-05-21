Tesla jette l'éponge en Inde
Par Vincent Lautier - Publié le
Près de dix ans après les premières discussions, Tesla a confirmé qu'il ne construirait pas d'usine en Inde. Le ministre indien de l'Industrie lourde, H.D. Kumaraswamy, a acté l'abandon du projet. En cause : un blocage tenace sur les droits de douane, et un marché indien qui ne représente pour l'instant que 383 voitures vendues pour Tesla.
L'histoire commence en 2017, quand Elon Musk évoque pour la première fois la possibilité de produire des Tesla en Inde. Suivent des années de promesses, de visites annulées, et de négociations en boucle. Le blocage est toujours le même : Tesla veut d'abord obtenir une baisse des droits de douane, aujourd'hui à 110 % sur les véhicules importés, avant d'engager le moindre milliard. New Delhi exige l'inverse, à savoir un engagement écrit sur 500 millions de dollars d'investissement et une usine locale avant toute remise. Personne ne cède, et le dossier finit par mourir de sa belle mort aujourd'hui.
En Inde, Tesla n'a vendu que 225 voitures sur toute l'année 2025, et le cumul des ventes plafonne à 383 véhicules à la fin avril 2026. C'est peu face aux champions locaux. Tata Motors écoule 78 811 véhicules électriques par an, MG Motor 53 089, Mahindra 42 721. Même BYD, encore mal implanté en Inde, dépasse les 5 000 unités.
L'abandon indien n'est en fait pas seulement une affaire de droits de douane. Les usines Tesla tournent en moyenne à 60 % de leur capacité, comme par exemple Giga Berlin qui tournait encore à 65 % au premier trimestre 2026. Tesla n'a pas un problème de production, il a un problème de demande sur ce type de marché spécifique. Ouvrir une usine supplémentaire dans un pays qui achète moins de 400 Model Y par an n'a aucun sens économique. Le constructeur a d'ailleurs aussi gelé son projet d'usine au Mexique, pour les mêmes raisons. Pour l'Inde, Musk se contentera donc d'importer ses Model Y depuis Berlin et de les vendre dans ses showrooms de Mumbai, Delhi, Gurugram et Bengaluru.
Quand un constructeur de cette taille passe dix ans à se battre sur des droits de douane sans rien obtenir et sans avancer, et qu'en plus le marché n'est pas là, il faut efefctivement jeter l'éponge. Peut-être que la marque se ravisera si un modèle plus accessible venait à effectivement voir le jour, mais d'ici là, Tesla avancer sans l'Inde.
Dix ans de promesses, un blocage tenace sur les droits de douane
L'histoire commence en 2017, quand Elon Musk évoque pour la première fois la possibilité de produire des Tesla en Inde. Suivent des années de promesses, de visites annulées, et de négociations en boucle. Le blocage est toujours le même : Tesla veut d'abord obtenir une baisse des droits de douane, aujourd'hui à 110 % sur les véhicules importés, avant d'engager le moindre milliard. New Delhi exige l'inverse, à savoir un engagement écrit sur 500 millions de dollars d'investissement et une usine locale avant toute remise. Personne ne cède, et le dossier finit par mourir de sa belle mort aujourd'hui.
383 ventes en Inde, contre 78 000 pour Tata Motors
En Inde, Tesla n'a vendu que 225 voitures sur toute l'année 2025, et le cumul des ventes plafonne à 383 véhicules à la fin avril 2026. C'est peu face aux champions locaux. Tata Motors écoule 78 811 véhicules électriques par an, MG Motor 53 089, Mahindra 42 721. Même BYD, encore mal implanté en Inde, dépasse les 5 000 unités.
La vraie raison : Tesla a déjà trop d'usines
L'abandon indien n'est en fait pas seulement une affaire de droits de douane. Les usines Tesla tournent en moyenne à 60 % de leur capacité, comme par exemple Giga Berlin qui tournait encore à 65 % au premier trimestre 2026. Tesla n'a pas un problème de production, il a un problème de demande sur ce type de marché spécifique. Ouvrir une usine supplémentaire dans un pays qui achète moins de 400 Model Y par an n'a aucun sens économique. Le constructeur a d'ailleurs aussi gelé son projet d'usine au Mexique, pour les mêmes raisons. Pour l'Inde, Musk se contentera donc d'importer ses Model Y depuis Berlin et de les vendre dans ses showrooms de Mumbai, Delhi, Gurugram et Bengaluru.
On en dit quoi ?
Quand un constructeur de cette taille passe dix ans à se battre sur des droits de douane sans rien obtenir et sans avancer, et qu'en plus le marché n'est pas là, il faut efefctivement jeter l'éponge. Peut-être que la marque se ravisera si un modèle plus accessible venait à effectivement voir le jour, mais d'ici là, Tesla avancer sans l'Inde.