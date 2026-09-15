Le Tesla Semi européen se montre à Hanovre
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Tesla Semi s'expose à l'IAA Transportation avec une fiche européenne qui annonce 550 km d'autonomie et une recharge jusqu'à 800 kW. Les premières livraisons sont prévues en 2027, et les caractéristiques définitives devront encore passer l'homologation. Pour les transporteurs, Tesla promet surtout des économies face au diesel, sans donner de prix européen pour le moment.
Le Tesla Semi européen utilise trois moteurs indépendants sur les essieux arrière, capables de fournir jusqu'à 800 kW de puissance motrice. Le tracteur pèse moins de 9,1 tonnes à vide, pour un poids total combiné annoncé de 40 tonnes, remorque et marchandises comprises. La prise de force électrique de 25 kW maximum pourra alimenter des équipements auxiliaires. Dans la cabine, le conducteur est installé au centre, avec assez de hauteur pour se tenir debout.
Tesla estime la consommation à 1 kWh par kilomètre. Les 550 km d'autonomie correspondent à un ensemble de 40 tonnes roulant à 80 km/h, par 20 °C, sur terrain plat, avec un kit aérodynamique et une remorque fourgon spécifique. Le choix des pneus et de la remorque pèsera donc sur le résultat. On parle bien d'estimations du constructeur, qui devront être confrontées aux tournées réelles des clients.
Les Mégachargeurs doivent permettre de récupérer jusqu'à 60 % d'autonomie en 30 minutes, avec une puissance de recharge maximale annoncée de 800 kW pour cette version européenne. Tesla prévoit aussi un chargeur de dépôt de 120 kW, pensé pour les arrêts prolongés et la nuit. Il permettrait de récupérer la même proportion d'autonomie en quatre heures, sans devoir installer une borne aussi puissante.
Pour les trajets longue distance, les transporteurs auront besoin de bornes accessibles sur leurs itinéraires. Tesla met en avant son futur réseau européen, mais ne donne pas encore de calendrier détaillé des ouvertures. Le prix de l'électricité sur ces stations comptera aussi dans les économies promises face au diesel, tout comme le temps passé à attendre une place disponible.
Le camion est présenté à Hanovre jusqu'au 20 septembre, avec des essais à bord selon les places disponibles. Le salon accueille le public depuis ce mardi 15 septembre, après la journée presse de lundi. Les clients européens doivent encore patienter jusqu'en 2027 pour les premières livraisons. Le site français affiche cette échéance, sans tarif en euros ni date plus précise pour la France.
Tesla compte sur un entretien réduit, les diagnostics et les mises à jour à distance pour limiter les immobilisations. La concurrence sera bien présente au salon : Volvo y propose aussi des essais de son FH Aero Electric à autonomie étendue, annoncé jusqu'à 700 km.
On est contents de voir le Semi se rapprocher des transporteurs européens. L'absence de prix empêche encore de juger les économies promises, et on aimerait surtout voir Tesla ouvrir les bornes avant de livrer les camions, mais ça va forcément arriver bientôt !
Un ensemble de 40 tonnes
Le Tesla Semi européen utilise trois moteurs indépendants sur les essieux arrière, capables de fournir jusqu'à 800 kW de puissance motrice. Le tracteur pèse moins de 9,1 tonnes à vide, pour un poids total combiné annoncé de 40 tonnes, remorque et marchandises comprises. La prise de force électrique de 25 kW maximum pourra alimenter des équipements auxiliaires. Dans la cabine, le conducteur est installé au centre, avec assez de hauteur pour se tenir debout.
Tesla estime la consommation à 1 kWh par kilomètre. Les 550 km d'autonomie correspondent à un ensemble de 40 tonnes roulant à 80 km/h, par 20 °C, sur terrain plat, avec un kit aérodynamique et une remorque fourgon spécifique. Le choix des pneus et de la remorque pèsera donc sur le résultat. On parle bien d'estimations du constructeur, qui devront être confrontées aux tournées réelles des clients.
Une demi-heure de recharge
Les Mégachargeurs doivent permettre de récupérer jusqu'à 60 % d'autonomie en 30 minutes, avec une puissance de recharge maximale annoncée de 800 kW pour cette version européenne. Tesla prévoit aussi un chargeur de dépôt de 120 kW, pensé pour les arrêts prolongés et la nuit. Il permettrait de récupérer la même proportion d'autonomie en quatre heures, sans devoir installer une borne aussi puissante.
Pour les trajets longue distance, les transporteurs auront besoin de bornes accessibles sur leurs itinéraires. Tesla met en avant son futur réseau européen, mais ne donne pas encore de calendrier détaillé des ouvertures. Le prix de l'électricité sur ces stations comptera aussi dans les économies promises face au diesel, tout comme le temps passé à attendre une place disponible.
Des livraisons en 2027
Le camion est présenté à Hanovre jusqu'au 20 septembre, avec des essais à bord selon les places disponibles. Le salon accueille le public depuis ce mardi 15 septembre, après la journée presse de lundi. Les clients européens doivent encore patienter jusqu'en 2027 pour les premières livraisons. Le site français affiche cette échéance, sans tarif en euros ni date plus précise pour la France.
Tesla compte sur un entretien réduit, les diagnostics et les mises à jour à distance pour limiter les immobilisations. La concurrence sera bien présente au salon : Volvo y propose aussi des essais de son FH Aero Electric à autonomie étendue, annoncé jusqu'à 700 km.
On en dit quoi ?
On est contents de voir le Semi se rapprocher des transporteurs européens. L'absence de prix empêche encore de juger les économies promises, et on aimerait surtout voir Tesla ouvrir les bornes avant de livrer les camions, mais ça va forcément arriver bientôt !