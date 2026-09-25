Le Tesla Semi enfin en production
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla lance la production en grande série de son camion électrique Semi dans sa nouvelle usine de Sparks, au Nevada. Les premiers exemplaires ont été remis à PepsiCo, DHL et US Foods, près de neuf ans après la présentation du prototype par Elon Musk. La marque veut en sortir 50 000 par an, et on vous l'a dit, les livraisons européennes sont annoncées pour 2027.
Le site de Sparks, installé juste à côté de la Gigafactory du Nevada, doit sortir un millier de camions par semaine une fois la montée en cadence terminée, avec plus de 3 000 emplois créés sur place. Elon Musk n'a pas fait le déplacement pour l'inauguration. Il s'est contenté d'une vidéo préenregistrée dans laquelle il décrit son Semi comme un produit de rupture pour le transport lourd, et prévient que la liste d'attente est déjà bien longue. Le camion n'est pas tout à fait un inconnu sur les routes américaines, puisque PepsiCo en fait rouler quelques dizaines depuis fin 2022, assemblés presque à la main sur une petite ligne pilote.
Le Semi existe en deux versions. La standard revendique un peu plus de 500 km d'autonomie, et la longue distance monte à 800 km grâce à une batterie d'environ 820 kWh construite autour des cellules 4680 que Tesla fabrique lui-même. La recharge passe par des Megachargers de 1,2 mégawatt, qui font remonter la batterie de 3 à 60 % en une demi-heure environ, le temps d'une pause du conducteur. Le camion peut rouler à un poids total d'environ 37 tonnes.
En 2017, Elon Musk promettait un camion entre 150 000 et 180 000 dollars pour 2019. La version longue distance qui sort aujourd'hui de l'usine tournerait plutôt autour de 290 000 dollars selon les estimations de l'institut ICCT, soit environ 250 000 euros, et Tesla n'a toujours pas publié de grille tarifaire officielle. Le carnet de commandes se remplit quand même. La coalition ZET SCALE, montée avec Microsoft et PepsiCo, a réservé 2 500 exemplaires, le suédois Einride en attend 500 et IMC Logistics une cinquantaine. Pour voir le Semi par chez nous, il faudra patienter jusqu'en 2027, le temps que Tesla organise les livraisons européennes.
Neuf ans entre le prototype et la production en série, c'est long, même pour Tesla. Sauf que personne d'autre n'ouvre une usine pensée pour 50 000 poids lourds électriques par an, alors que Volvo et Daimler, qui livrent déjà leurs camions électriques en Europe, en produisent des volumes bien plus modestes. Le prix a presque doublé depuis les promesses de 2017, et ça ne semble pas freiner les transporteurs américains. Du coup, la vraie bataille se jouera sur les bornes. Sans un réseau de Megachargers dense, les 800 km d'autonomie ne serviront pas à grand-chose sur les longs trajets, et c'est exactement là que Tesla est attendu.
50 000 camions par an
Le site de Sparks, installé juste à côté de la Gigafactory du Nevada, doit sortir un millier de camions par semaine une fois la montée en cadence terminée, avec plus de 3 000 emplois créés sur place. Elon Musk n'a pas fait le déplacement pour l'inauguration. Il s'est contenté d'une vidéo préenregistrée dans laquelle il décrit son Semi comme un produit de rupture pour le transport lourd, et prévient que la liste d'attente est déjà bien longue. Le camion n'est pas tout à fait un inconnu sur les routes américaines, puisque PepsiCo en fait rouler quelques dizaines depuis fin 2022, assemblés presque à la main sur une petite ligne pilote.
800 kilomètres d'autonomie
Le Semi existe en deux versions. La standard revendique un peu plus de 500 km d'autonomie, et la longue distance monte à 800 km grâce à une batterie d'environ 820 kWh construite autour des cellules 4680 que Tesla fabrique lui-même. La recharge passe par des Megachargers de 1,2 mégawatt, qui font remonter la batterie de 3 à 60 % en une demi-heure environ, le temps d'une pause du conducteur. Le camion peut rouler à un poids total d'environ 37 tonnes.
Un prix qui a presque doublé
En 2017, Elon Musk promettait un camion entre 150 000 et 180 000 dollars pour 2019. La version longue distance qui sort aujourd'hui de l'usine tournerait plutôt autour de 290 000 dollars selon les estimations de l'institut ICCT, soit environ 250 000 euros, et Tesla n'a toujours pas publié de grille tarifaire officielle. Le carnet de commandes se remplit quand même. La coalition ZET SCALE, montée avec Microsoft et PepsiCo, a réservé 2 500 exemplaires, le suédois Einride en attend 500 et IMC Logistics une cinquantaine. Pour voir le Semi par chez nous, il faudra patienter jusqu'en 2027, le temps que Tesla organise les livraisons européennes.
On en dit quoi ?
Neuf ans entre le prototype et la production en série, c'est long, même pour Tesla. Sauf que personne d'autre n'ouvre une usine pensée pour 50 000 poids lourds électriques par an, alors que Volvo et Daimler, qui livrent déjà leurs camions électriques en Europe, en produisent des volumes bien plus modestes. Le prix a presque doublé depuis les promesses de 2017, et ça ne semble pas freiner les transporteurs américains. Du coup, la vraie bataille se jouera sur les bornes. Sans un réseau de Megachargers dense, les 800 km d'autonomie ne serviront pas à grand-chose sur les longs trajets, et c'est exactement là que Tesla est attendu.