Le Tesla Semi enfin en production

On en dit quoi ?



Neuf ans entre le prototype et la production en série, c'est long, même pour Tesla. Sauf que personne d'autre n'ouvre une usine pensée pour 50 000 poids lourds électriques par an, alors que Volvo et Daimler, qui livrent déjà leurs camions électriques en Europe, en produisent des volumes bien plus modestes. Le prix a presque doublé depuis les promesses de 2017, et ça ne semble pas freiner les transporteurs américains. Du coup, la vraie bataille se jouera sur les bornes. Sans un réseau de Megachargers dense, les 800 km d'autonomie ne serviront pas à grand-chose sur les longs trajets, et c'est exactement là que Tesla est attendu.