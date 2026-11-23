Xiaomi débauche un ancien de Lamborghini et Mercedes pour lancer ses voitures en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Le lancement européen des voitures électriques de Xiaomi se précise. D'après le média chinois Jiemian, la marque a recruté Qiang Shunqiang, un cadre passé par Toyota, Mercedes-Benz et Lamborghini, pour diriger ses opérations automobiles sur le continent depuis l'Allemagne. L'objectif est toujours le même : vendre les SU7 et YU7 en Europe à partir de 2027.
Qiang Shunqiang connaît très bien le terrain. Chez Xpeng depuis 2019, il dirigeait l'Europe de l'Ouest et du Sud et y a monté des réseaux de concessionnaires dans plusieurs pays, après un début de carrière chez Toyota, un passage chez Mercedes-Benz en Chine et la direction des ventes de Lamborghini pour la Grande Chine. Il aurait rejoint Xiaomi en septembre avec le titre de directeur général Europe de la division internationale, et il travaillera depuis l'Allemagne. La marque n'a d'ailleurs rien confirmé officiellement. Un autre transfuge de Xpeng, Jens Olsen, qui a passé presque vingt ans chez Toyota au Danemark, s'occupera du nord et de l'est du continent. Xiaomi ne recrute donc pas des profils au hasard, elle débauche méthodiquement ceux qui ont déjà lancé des voitures chinoises chez nous.
Le calendrier n'a pas bougé depuis l'annonce du patron Lu Weibing au MWC de Barcelone : les premières ventes européennes sont prévues pour 2027. Lei Jun a ensuite désigné l'Allemagne comme premier marché, en expliquant qu'il s'agissait du terrain automobile le plus difficile du monde. Le travail de préparation y est déjà bien avancé. Huit groupes de distribution, dont le géant Emil Frey, ont signé des accords en septembre, le centre de design et de R&D tourne à Munich depuis 2025 sous la direction d'un ancien de BMW M, et la logistique revient à un ancien de Tesla. Par contre, pour la France, aucune date ni aucun réseau n'est annoncé pour le moment.
Aucune usine européenne n'est prévue à ce jour, et les SU7 et YU7 arriveront donc de Chine par bateau. Elles devront encaisser les surtaxes européennes sur les électriques chinoises. La facture peut grimper jusqu'à 45,3 % de droits en tout, tant que Bruxelles n'accorde pas de taux individuel à la marque. En Chine, la SU7 se négocie sous les 30 000 euros convertis. Ce chiffre n'a aucune valeur officielle chez nous, et la douane le rendra de toute façon intenable. Le marché automobile chinois recule de plus de 20 % cette année, et l'export devient quand même vital pour les constructeurs locaux.
Recruter les équipes qui ont déjà installé Xpeng en Europe est probablement le chemin le plus court pour réussir un lancement pareil. Xiaomi vend déjà presque un smartphone sur six sur le continent, la marque est très connue du grand public, et le réseau de concessionnaires se construit en silence depuis des mois. On a l'impression de revoir le plan appliqué aux téléphones il y a une dizaine d'années, transposé cette fois à la voiture. La seule vraie inconnue, c'est le prix une fois la douane passée, et c'est elle qui décidera de tout.
Si l'arrivée de Xiaomi en Europe vous intéresse, lisez cet article sur l'alliance avec huit grands distributeurs, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer de l'actualité automobile.
Un CV taillé pour l'Europe
Qiang Shunqiang connaît très bien le terrain. Chez Xpeng depuis 2019, il dirigeait l'Europe de l'Ouest et du Sud et y a monté des réseaux de concessionnaires dans plusieurs pays, après un début de carrière chez Toyota, un passage chez Mercedes-Benz en Chine et la direction des ventes de Lamborghini pour la Grande Chine. Il aurait rejoint Xiaomi en septembre avec le titre de directeur général Europe de la division internationale, et il travaillera depuis l'Allemagne. La marque n'a d'ailleurs rien confirmé officiellement. Un autre transfuge de Xpeng, Jens Olsen, qui a passé presque vingt ans chez Toyota au Danemark, s'occupera du nord et de l'est du continent. Xiaomi ne recrute donc pas des profils au hasard, elle débauche méthodiquement ceux qui ont déjà lancé des voitures chinoises chez nous.
L'Allemagne d'abord
Le calendrier n'a pas bougé depuis l'annonce du patron Lu Weibing au MWC de Barcelone : les premières ventes européennes sont prévues pour 2027. Lei Jun a ensuite désigné l'Allemagne comme premier marché, en expliquant qu'il s'agissait du terrain automobile le plus difficile du monde. Le travail de préparation y est déjà bien avancé. Huit groupes de distribution, dont le géant Emil Frey, ont signé des accords en septembre, le centre de design et de R&D tourne à Munich depuis 2025 sous la direction d'un ancien de BMW M, et la logistique revient à un ancien de Tesla. Par contre, pour la France, aucune date ni aucun réseau n'est annoncé pour le moment.
C'est la douane qui va faire mal
Aucune usine européenne n'est prévue à ce jour, et les SU7 et YU7 arriveront donc de Chine par bateau. Elles devront encaisser les surtaxes européennes sur les électriques chinoises. La facture peut grimper jusqu'à 45,3 % de droits en tout, tant que Bruxelles n'accorde pas de taux individuel à la marque. En Chine, la SU7 se négocie sous les 30 000 euros convertis. Ce chiffre n'a aucune valeur officielle chez nous, et la douane le rendra de toute façon intenable. Le marché automobile chinois recule de plus de 20 % cette année, et l'export devient quand même vital pour les constructeurs locaux.
On en dit quoi ?
Recruter les équipes qui ont déjà installé Xpeng en Europe est probablement le chemin le plus court pour réussir un lancement pareil. Xiaomi vend déjà presque un smartphone sur six sur le continent, la marque est très connue du grand public, et le réseau de concessionnaires se construit en silence depuis des mois. On a l'impression de revoir le plan appliqué aux téléphones il y a une dizaine d'années, transposé cette fois à la voiture. La seule vraie inconnue, c'est le prix une fois la douane passée, et c'est elle qui décidera de tout.
Si l'arrivée de Xiaomi en Europe vous intéresse, lisez cet article sur l'alliance avec huit grands distributeurs, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer de l'actualité automobile.