Les USA soutiennent Apple et bloquent la taxe numérique. La France fait fronde !

Un blocage des USA, à la rescousse de ses entreprises ?

Nous plaiderons pour un déblocage de la situation

les chances de succès sont minces

Je rappelle que nous avons toujours indiqué que si les pays du G20 et de l’OCDE n’étaient pas capables de se mettre d’accord pour une mise en œuvre pratique de la taxation digitale, nous plaiderions pour sa mise en œuvre européenne. Je pense que nous y sommes.

Le retour d'une taxe GAFA made in France ?

Avec la pandémie de COVID-19, les discussions ont étéenà l’initiative des Etats-Unis, avant desous l’impulsion de l'OCDE via une initiative fiscale mondiale soutenue par 137 pays. Mais en définitive, tout s’est arrêté là. Le ministre français des Finances dénonce unde certains pays et demande une intervention de l’Europe.Dans un point presse, Bruno Lemaire précise sa pensée : Aujourd’hui les choses sont bloquées, notamment par les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et l’Inde., tout en étant conscient quePris entre deux fronts,Mais elle pourrait choisir sa voie, étant également désireuse de réglementer les GAFA.De fait,, qui avaient été mis en pause en 2020 (en faveur de l'accord de l'OCDE) et qui pourraient être opérationnels dans les prochains mois. Dans ces conditions, il est certain que la Maison Blanche ne soit pas ravie du résultat.