Face à la crise, réorganisation et investissements pour Apple

Apple renforce sa position en Inde

Apple connait la chanson

Entre autres projets,. Au niveau de l’organigramme, le pays va désormais représenter sa propre région et non plus être rattachée à un autre, ce qui dénote son importance accrue au sein de Cupertino.En effet,De plus, le pays reste un cœur à prendre, car la plupart des ressortissants utilisent des Android. Il n’en reste pas moins llaissant entrevoir de belles opportunités.Concrètement,, le vice-président en charge de l'Inde, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, de l'Europe de l'Est et de l'Afrique. Ashish Chowdhary deviendra Responsable de l'Inde et relèvera directement du chef des ventes de produits d'Apple. Au niveau des résultats financiers, pas de changement : les rapports continueront de regrouper l'Inde avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.Apple pourrait faire d'une pierre deux coups en poursuivant la délocalisation d'une partie de sa production , ce qui lui permettrait. En effet, les conditions de l'Inde ont toujours été très claires sur ce point : pour vendre dans le pays, il faut y être installé (utiliser la main d'œuvre locale, réaliser des investissements, s'accomplir de formalités fiscale et administrative). Il en va de la production de nombreux produits tels que les iPhone ou des AirPods Par ailleurs, et en attendant que vienne la nouvelle app Apple Music Classical , il semblerait d’aprèsqu'Larry Jackson. A ce stade, ses intentions et le contenu de cet apport ne sont pas très claires.A priori, la firme fournit unequi semble vouloir supprimer le rôle traditionnel de l'éditeur en tant qu'intermédiaire pour le contenu. Gamma créera, distribuera et commercialisera du contenu et fournira des ressources et des conseils aux artistes qui tentent de construire une marque et de s'étendre au-delà de la musique. Selon Gamma, les premiers projets impliqueront des collaborations avec la collection Death Row de Snoop Dogg, Rick Ross et Naomi Campbell