Apple glisse de nouvelles références à realityOS

Des références à realityOS

Qu'attendre du casque ARVR

plusieurs années

à plus tard

Apple aurait travaillé sur un nouveau casque de réalité mixte, qui pourrait bien être annoncé dans le courant de l'année. Ou pas. En effet, Apple n'a jamais confirmé ou annoncé quoique ce soit sur ce nouveau produit, ni même confirmé ses travaux, même si on trouve. Il est intéressant de noter qu'Apple mentionne à la fois realityOS et Reality Simulator, ainsi que les plates-formes existantes telles que iOS, macOS et watchOS.D'après, il règnerait certaines tensions derrière les beaux murs vitrés de Cupertino.De même, la date du lancement aurait été une source de discorde sans fin. Pour l'équipe en charge de la conception, l'appareil ne serait pas encore prêt et elle aurait bien voulu retarder sa sortie de, voire, qui auraient été repoussées