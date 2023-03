Apple aurait présenté son casque ARVR à ses cadres dirigeants

Une présentation officielle interne ?

Ce que l'on sait du casque ARVR d'Apple

Toujours très bien renseigné, Mark Gurman affirme que C. Cet évènement aurait eu lieuCe meeting serait uneavant l'annonce publique prévue pour juin. A priori, il s'agissait d'une démonstration sommaire du produit, davantage orientée sur les différentes étapes de développement depuis 2018 plus qu'une véritable prise en main. Le journaliste évoque un évènement).. En outre le casque n'auraitApparemment,tout en étant conscients que. Ils s'attendraient alors à ce que l'intérêt des consommateurs augmente au fur et à mesure des prochaines générations (avec un modèle low cost...).Alors que la première version n'est pas encore sortie ou confirmée, Foxconn serait déjà passée en phase de développement et de test d'une deuxième génération moins chère. Mais Apple pourrait présenter son casque lors de la WWDC en juin En résumé,. Il aurait un look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre., mais Apple entendrait permettre aux personnes qui ne connaissent pas le code de l'ordinateur de créer des applications pour le casque, et ce, en utilisant Siri