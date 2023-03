L'iPhone 14 jaune arrivera-t-il à relancer les ventes ?

L'iPhone 14, un mauvais numéro ?

Le public préférerait l'iPhone 14 Plus à l'iPhone 13 mini

La semaine dernière, Apple a lancé un nouveau coloris printanier pour l'iPhone , ajoutant quelques accessoires divers (et un peu plus abordables).Le cycle de l'iPhone 14 a connu pas mal de turbulences dues à l'arrêt de la chaine de production et au déclin de la demande. Contexte économique défavorable, période post-covid, conflit en Ukraine, crise énergétique... Le moral des consommateurs n'est pas vraiment en joie.D'après un dernier rapport de(aka la firme de Ross Young), les commandes des écrans de l'iPhone 14 auraiet connu une baisse de 39 % par rapport à l'iPhone 13 (en comparant avril 2022 et 2023), une tendance déjà amorcée en mars avec une baisse de 23 % par rapport à l'an passé.A priori, cette situation serait due aux variations de stocks de l'industrie, au contexte macroéconomique, à la montée de l'inflation et bien sûr la chute de la demande. Ces dernières restent également faibles, les prochains résultats trimestriels d'Apple ne devant pas redresser la barre.Malgré cela, les iPhone Pro conserveraient leur public avec des ventes assez fortes et même en hausse. Le problème concernerait l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, et peut-être le public cible. Les volumes des écrans pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max devanceraient ceux de l'année dernière, respectivement de 22 % et 23 %.En revanche, il est intéressant de comparer la différence au niveau de l'attractivité de la gamme non pro, plus précisément entre l'iPhone 13 mini et14 Plus. Les expéditions d'écrans pour le modèle Plus auraient augmenté de 59 % en comparaison, ce qui indiquerait une petite préférence pour ce grand iPhone.