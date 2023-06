Que prévoit la Cnil pour réguler l'IA en France ?

Image @ La Cnil

Comprendre et rassurer avant tout

De nouvelles réglementations à venir

s'assurer qu'elles protègent bien les données tout en restant dans le bon tempo [par rapport à leurs concurrents], voire en fassent un avantage concurrentiel

Image @ La Cnil

Un projet d'envergure au niveau de l'Europe

Il s’agit avant tout dele fonctionnement de ces systèmes,les citoyens de leurs droits face à l’IA mais aussi les rassurer face à la croissance exponentielle et sur-médiatisé de cet outil.Le directeur des technologies et de l’innovation, Bertrand Pailhès, précise que la Commission reçoitIl faudra aussi tenir compter des réglementations internationales en préparation au niveau de l'Union européenne, mais également avec d'autres pays. Sans oublier unen en cours de route par rapport à l'état du développement de l'IA !En attendant, la Commission va accompagner trois startup françaises (Contentsquare, Hugging Face et Lifen), et ce, afin deCe dernier pourra être confirmé en juin dans le cadre d'une assemblée plénière avant de passer au stade des navettes institutionnelles.. Il entend imposer des contrôles en priorité sur les entreprises. Il y aura également des obligations pour les applications jugées à haut risque reconnues d'après des critères prédéterminés.Pour l'exécutif, il est nécessaire de(santé, banque par exemple),. Les interdictions demeurent l'exception et sont assez rares. Elles portent sur les applications contraires aux valeurs européennes, comme les systèmes de surveillance de masse utilisés en Chine.Enfin,l'existence d'une documentation technique, ou encore la mise en place d'un système de gestion du risque. Enfin le respect des règles sera dévolu à des autorités de surveillance désignées dans chaque pays membre.