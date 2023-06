Trop cher le Vision Pro ? Apple préparerait déjà une version low-cost !

3499 dollars !

Comment réduire le prix du Vision Pro ?

probablement utiliser des écrans de qualité inférieure

En effet,(on vous laisse imaginer en euros avec les taux de change et les taxes) - un prix plus élevé que les prévisions des analystes, qui misaient sur 3000 dollars.Dans la dernière édition de saPower On, Mark Gurman -dont on souligne au passage la véracité des informations puisqu'il a eu- rassure les utilisateurs et leurs banquiers :(mais combien ?). En outre, elle préparerait également uneavec un processeur plus rapide pour des performances optimisées.Le journaliste despécule au passage sur, ouou encore Vision tout court pour rappeler la différence entre les modèles Pro et non Pro -comme les iPhone ou les Mac.Mark Gurman a sorti sa calculette pour additionner le prix des composants les plus chers : les puces M2 et R1, les deux écrans micro-LED 4K, le bloc vidéo et les capteurs., Apple pourrait, un processeur moins performant (un M1 ?), mais aussi moins de caméras et de capteurs. Elle pourrait également retirer les haut-parleurs et pousser plutôt les utilisateurs à utiliser leurs propres AirPods Pro . Ou encore ajuster / supprimer des fonctionnalités comme la caméra 3D.En revanche,pour montrer les yeux d'un porteur, ainsi que le système de suivi des yeux et des mains. Ces derniers étant considéré comme le cœur du Vision Pro.