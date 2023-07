OpenAI ne peut finalement pas détecter un texte rédigé par une IA

OpenAI retire son outil détectant les textes générés par une IA

impossible de détecter de manière certaine tous les textes écrits grâce à une IA

Un outil trop peu fiable, retiré discrètement

Notre classificateur n'est pas entièrement fiable. Dans nos évaluations sur un « ensemble de défis » de textes anglais, notre classificateur identifie correctement 26 % du texte écrit par l'IA (vrais positifs) comme « probablement écrit par l'IA », tout en étiquetant incorrectement le texte écrit par l'homme comme écrit par l'IA dans 9 % des cas (faux positifs).

Depuis le 20 juillet 2023, le classificateur AI n'est plus disponible en raison de son faible taux de précision. Nous travaillons pour intégrer les remarques et recherchons actuellement des techniques plus efficaces pour le texte, et nous nous sommes engagés à développer et déployer des mécanismes qui permettent aux utilisateurs de comprendre si le contenu audio ou visuel est généré par l'IA.

En février dernier et alors que l e phénomène ChatGPT secouait la toile, OpenAI mettait en ligne. Les premiers retours n'étaient déjà pas folichons, la firme indiquant alors qu'il était. En effet, selon des tests menés en interne, l'outil qui ne fonctionnait qu'en anglais était très peu fiable pour des textes courts comprenant moins de 1 000 caractères.Selon les propres termes d'OpenAI :Devant ce manque d'efficacité,-pour le moment tout du moins-, indiquant simplement sur la page de blog officielle