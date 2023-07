Intel et l'IA : une alliance inévitable pour l'avenir

Intel mise sur l'IA

Intel dans la course à l'IA

Computational Photography

A l'image d'Apple, dont l'ensemble des puces maison disposent d'un coprocesseur Neural Engine accélérant les calculs basés sur les algorithmes d'apprentissage automatique, Qualcomm et même AMD plus récemment , Intel annonce officiellement lors de la présentaiton de ses derniers résultats trimestriels et par la voix de son dirigeant Pat Geslinger. Si l'on pouvait penser que ces coprocesseurs dédiés serait réservés aux puces haut de gamme, dont le prochains CPU Meteor Lake Ultra , il semblerait que la firme voit finalement plus grand.Avec le succès fulgurant de ChatGPT et de ses dérivés, l'IA est sur toutes les lèvres,par exemple pour latrès présente sur les smartphones, la conduite semi-autonome, et bientôt au sein de Windows 12 et pour les jeux vidéo Dans la gamme Intel,. Raja Koduri, sur la photo ci-dessus, qui chapeautait la section GPU d'Intel, a d'ailleurs annoncé son départ pour concentrer ses efforts au sein d'une startup qui a pour but de mettre l'IA générative au service des jeux vidéo, des médias et du divertissement. Les GPU performants sont nécessaires pour concevoir les algorithmes d'IA, comme nous avons pu le voir avec l'installation de Microsoft s'appuyant sur des GPU Nvidia à plusieurs dizaines de milliers d'euros pièce ayant servi à l'élaboration de ChatGPT, et Intel voudrait évidemment bien en être, y compris dans le cloud.et va donc elle aussi prendre le virage de l'intelligence artificielle afin de ne pas se laisser distancer par ses principaux concurrents.