Elon Musk brade tous les objets à l'effigie de Twitter (dès 25 dollars)

Plus de 500 lots à saisir

Un 12 septembre bien chargé

Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!

Une table basse pour 25 dollars !

Pour cette opération comprenant plus de 500 lots, on retrouve, des photos, des guitares, des meubles, des tables, des machines à café ou encore des cages à oiseaux (oui après tout ces dernières n'ont plus besoin d'enfermer de volatiles)... Mais aussi un nombre impressionnant de chaises et de fauteuils !Côté pratique, la vente dénomméeaura lieu, qui risque d'être un jour bien chargé. C'est en effet cette date qui est pressentie pour la keynote de rentrée d'Apple et la présentation de la gramme iPhone 15 . L'évènement est organisée par la Maison Heritage Global Partner Si le 18 janvier, une statue à l’effigie de l’oiseau bleu de Twitter avait été vendue pour 100 000 dollars , c'est une représentation largement plus grande qui est proposée aujourd'hui, à savoirEn effet, il s'agit de la vente la plus attendue puisqu'il s'agit du. Fin juillet, le milliardaire avait rebaptisé le réseau social, et avait procédé à un effacement consciencieux de toute trace de l'oiseau bleu. Il avait fait installer un immense X sur le toit avant d'être obligé de l'enlever avec l'intervention de la police. En effet, la ville de San Francisco avait décidé de porter plainte (il n'avait pas respecté la procédure en matière d'urbanisme) et d'imposer le retrait du panneau.