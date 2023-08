Elon Musk veut combattre Mark Zuckerberg dans un lieu antique à Rome !

Un combat de gladiateurs ?

Le premier épisode sera sur X-vidéo, ajoutant que l'ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants.

Le combat sera géré par ma fondation et celle de Zuck

Une énième altercation qui dégénère....

Je suis sûr que la Terre a trop hâte d'être exclusivement à la merci de Zuck sans autre option

dans une cage

En début de semaine, on apprenait queet qu'elle serait retransmise en live depuis la plateforme noire et blanche. Le CEO de X avait posté un message assez direct sur son profil.Mais il semblerait que l'homme d'affaires ait vu le trailer du Napoléon de Ridley Scott et ait envie de grandeurs ! En effet, dans un nouveau message,. Pour les incrédules, il précise s'être déjà entretenu avec la Première ministre italienne et le ministre de la Culture sur le sujet... (on ne connait pas en revanche leurs réponses).Il a aussi précisé que l'UFC (ndlr : qui est la principale franchise de MMA) ne sera pas concernée par l'organisation de cette rencontre., où Elon Musk a commenté Threads, encore en projet à ce moment là.avec un subtil jeu de mot avecqui représente le pouce, mais également le fameux like. Le but était de dénoncer la main mise de Facebook dans la société, ce qui est plutôt ironique quand on y pense.Dans la foulée, Elon Musk -bien connu pour ses réactions fantasques et médiatiques- s'était dit, faisant référence au ring du MMA. MaisSon intention d'en finir avait été confirmée par un porte-parole de Meta à la presse américaine.