Cupertino confidential

Pour ce premier trimestre fiscal de 2024, l’enveloppe s’élève à 7,696 milliards de dollars, dépassant la barre des 7 milliards pour le cinquième trimestre consécutif.

de l'IA dans l'R

d’une technologie fondamentale qui fait partie intégrante de chaque produit expédié

Rien ne serait possible sans l'IA et le machine learning

des années des recherches sur un large éventail de technologies d’IA, y compris l’IA générative. Nous continuerons à faire progresser nos produits de manière responsable avec ces technologies dans le but d'enrichir la vie des gens. Nous annonçons les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent sur le marché, c'est notre mode opératoire et j'aimerais m'y tenir.

UN SECTEUR SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Pour autant,. A titre de comparaison, il était de 7,709 milliards il y a un an, soit une tout légère baisse de -0,17%. En revanche par rapport au précédent trimestre (7,303 milliards de dollars), la hausse est bien marquée avec +5,32 %.Comme à chaque fois, beaucoup se demandent ce qu'Apple peut bien faire avec cette somme., les journalistes étant trop occupés par les récentes évolutions de l’App Store et l’arrivée imminente du Vision Pro.Pour cela, il faut revenir trois mois en arrière lors des précédents résultats, où Tim Cook avait été plutôt direct : ces sommes. Précédemment, Mark Gurman avait indiqué que Cupertino dépenserait à peu près un milliard de dollars par an, uniquement pour ses efforts en matière d'IA.Concernant l’IA,, reprenant l'idée. En novembre dernier, il avait d'ailleurs mis en avant certaines fonctionnalités d'iOS 17 -comme Voix Personnelle ou Messagerie en direct- ou encore celles de watchOS -avec la détection des chutes, la détection des accidents ou l'ECG., précise-t-il avant de rajouter qu'Apple effectue depuisFinalement,… On y trouvera donc l’Apple Car (qui sera un VE pour 2028 ) et donc le Vision Pro (sa division secrète , ses fonctionnalités futures, comme dans les salles d'opération ou encore la prochaine génération, les Apple Glasses ). On pense également aux prochaines puces Apple Silicon (les M4 !) ou le modem 5G maison (même s'il ne viendra pas avant 2027 et l'iPhone 20 ).Enfin, une dernière fraction sert également à la maintenance des gammes existantes et à la gestion des incidents techniques. On y retrouve, et plus récemment les trop nombreux bugs qui affectent les systèmes de la firme.