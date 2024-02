Non, Tim Cook n'est pas trop payé !

pas d'erreur de calcul dans la fiche de paie de Monsieur Cook !

Image @ Vanity Fair - NORMAN JEAN ROY.

Combien a gagné Tim Cook en 2023 ?

Cette dernière se décompose de la manière suivante :



- salaire fixe de 3 000 000 dollars

- distributions d'actions gratuites : 46 970 283 dollars

- mesures incitatives hors actions : 10 713 450 dollars

- autres éléments de rémunérations : 2 526 112 dollars

En effet,. Ce dernier avait déclaré que Cupertino, en 2021 et 2022, a accordé respectivement 92,7 millions de dollars et 94 millions de dollars à Tim Cook et à quatre autres cadres dirigeants.On vous épargnera les modalités complexes retenues, mais le fonds soutenait que la firme aurait ainsi fait(nous aussi, on aimerait bien avoir la même en notre faveur) sur la valeur des primes d'actions basées sur la performance.Après, il a donc été établi qu'Apple avait bien décrit ses méthodes de paiement dans des tableaux de rémunération détaillés, qui ont été publiés dans le respect des règles de laIl n'a d'ailleurs été trouvé aucune preuve que le conseil d'administration d'Apple avait agi de manière inappropriée en accordant la rémunération de ses dirigeants. Mais qu'en plus, ne laissant pas suffisamment de temps au board de Cupertino pour examiner ses objections avant de saisir les tribunaux.Pour 2023 et lors de la précédente AG, sa rémunération cible avait été fixée à 49 millions de dollars (soit une diminution de 40 % à sa propre demande ).(soit 28 % de plus que la rémunération cible, mais en baisse de 36 % par rapport à 2022). Finalement, ces chiffres sont loin d'être les plus élevés dans le milieu de la Tech.